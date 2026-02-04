Credit Suisse e gli 890 conti nazisti sconosciuti la commissione del Senato Usa | Era denaro sottratto agli ebrei

La commissione del Senato degli Stati Uniti ha aperto un’indagine su 890 conti bancari italiani legati a presunti fondi nazisti, ancora sconosciuti. Secondo quanto emerso, si tratta di denaro sottratto agli ebrei durante l’Olocausto. Negli anni ’90, Credit Suisse e altre banche svizzere avevano pagato oltre un miliardo di dollari di risarcimenti alle vittime, ma ora si torna a parlare di somme nascoste e di conti mai trovati. La vicenda rivela ancora una volta come le tracce di

Negli anni ’90 le due principali banche svizzere avevano pagato oltre un miliardo di dollari di risarcimenti alle vittime dell’Olocausto per chiudere la vertenza sui fondi in giacenza di superstiti o di discendenti delle vittime. Ma un’inchiesta condotta da una commissione del Senato degli Stati Uniti ha rivelato che Credit Suisse avrebbe nascosto informazioni rilevanti durante le precedenti indagini su conti appartenuti a nazisti o a collaboratori del Terzo Reich. Decine di migliaia di documenti recentemente scoperti forniscono nuove prove di titolari di conti fino ad oggi sconosciuti o solo parzialmente identificati, inclusi elementi centrali dell’apparato economico agli ordini di Adolf Hitler. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Credit Suisse e gli 890 conti nazisti “sconosciuti”, la commissione del Senato Usa: “Era denaro sottratto agli ebrei” Approfondimenti su Credit Suisse Conti Nazisti Il morbo K: la malattia inventata da un medico italiano per salvare gli ebrei romani dai nazisti Durante l’occupazione tedesca di Roma, sull’isola Tiberina, un medico italiano ideò il cosiddetto morbo K, una malattia inventata per proteggere gli ebrei romani dai nazisti. Cos'era il morbo K, la finta malattia inventata da un medico del Fatebenefratelli per evitare la deportazione agli ebrei romani L'episodio del Morbo K, una malattia inventata, evidenzia come un inganno possa influenzare la storia e la memoria. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Credit Suisse Conti Nazisti Argomenti discussi: UBS, nel 2025 un utile di 7,8 miliardi di dollari; UBS cresce oltre le attese e annuncia un buyback da 3 miliardi di dollari; Il vuoto lasciato dalla fusione UBS-Credit Suisse non è ancora stato colmato; Scoperti quasi 900 conti legati ai nazisti presso Credit Suisse, afferma un parlamentare statunitense. Le implicazioni per gli AT1 di Credit Suisse, Hallam (Goldman Sachs) teme un impatto sugli utili e sul capitale delle banche europeeDati ormai per scontati i termini, parecchio criticati, della fusione lampo tra Ubs e Credit Suisse, nei prossimi giorni l'attenzione degli investitori si focalizzerà su tre elementi chiave, secondo ... milanofinanza.it Credit Suisse, emergono nuovi rapporti bancari collegati al nazismoL’avvocato statunitense Neil Barofsky ha riferito ai senatori americani che la sua inchiesta ha portato alla luce legami tra Credit Suisse e il Reich molto più profondi di quanto finora ipotizzato ... milanofinanza.it La foto mostrata dal Senatore Ted Cruz per mettere pressione sui vertici americani di UBS sui fondi nazisti di Credit Suisse. @RSIInfo_ x.com Secondo il Financial Times, l’amministratore delegato starebbe valutando le dimissioni dopo aver guidato il salvataggio di Credit Suisse. Sullo sfondo, le pressioni regolamentari e la scelta del prossimo CEO. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.