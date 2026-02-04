Crans Montana Tajani pretende giustizia dalla Svizzera ma dimentica i grandi casi italiani

Antonio Tajani torna a chiedere giustizia alla Svizzera per una tragedia avvenuta all’estero. In un’intervista, il presidente del Parlamento europeo si è detto convinto che sia giusto fare luce sui casi di cui si occupa, ma non ha menzionato i grandi episodi italiani che restano ancora senza risposta. Le sue parole arrivano in un momento in cui l’Italia si aspetta più attenzione da parte delle autorità europee e svizzere sui problemi che la riguardano da vicino.

"Pretendiamo solo che si faccia giustizia". Antonio Tajani lo dice commentando una tragedia avvenuta all'estero. È una frase che funziona sempre: breve, solenne, apparentemente inattaccabile. Proprio per questo, se letta alla luce della storia italiana recente, risulta profondamente stonata. Perché se davvero questo Paese pretende giustizia, qualcuno dovrebbe spiegare come mai, da decenni, la giustizia penale sembra incepparsi regolarmente quando le vittime sono molte e le responsabilità riguardano apparati, grandi aziende, infrastrutture pubbliche, catene decisionali complesse. Basta scorrere la memoria collettiva: Ustica, il Moby Prince, Piazza Fontana, Italicus, Viareggio, il ponte Morandi, il Mottarone, Rigopiano.

