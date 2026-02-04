Crans-Montana i residenti accusano l' Italia | Tutto quello che è italiano è una catastrofe
A Crans-Montana, i residenti non nascondono il loro risentimento nei confronti dell’Italia. “Tutto quello che è italiano è una catastrofe”, commentano con franchezza, mentre un barista de La Constellation dice apertamente che i proprietari cercano solo di fare soldi, senza preoccuparsi delle conseguenze per il paese. La tensione tra comunità e attività di origine italiana si fa sentire sempre di più.
Nuove accuse tornano a scuotere il caso di Crans-Montana. "È Sempre Cartabianca" racconta gli ultimi sviluppi dell'inchiesta, con ulteriori contestazioni ai coniugi Moretti e un clima sempre più teso anche nei confronti dell'Italia, tra indagini, polemiche e richieste di responsabilità., A raccontare la sua versione dei fatti è Rose, cameriera de La Constellation, al suo risveglio dal coma dopo tre settimane: "Ricordo di aver detto a Jessica Moretti che c'era un incendio ma lei non ha aiutato nessuno. Vedeva i feriti e piangeva guardando il bar in fiamme. Credo che sia inaccettabile quando ci sono dei minori feriti, cerchi di aiutarli e chiami i soccorsi" ha detto la ragazza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
