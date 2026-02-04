A Crans-Montana, i residenti non nascondono il loro risentimento nei confronti dell’Italia. “Tutto quello che è italiano è una catastrofe”, commentano con franchezza, mentre un barista de La Constellation dice apertamente che i proprietari cercano solo di fare soldi, senza preoccuparsi delle conseguenze per il paese. La tensione tra comunità e attività di origine italiana si fa sentire sempre di più.

Nuove accuse tornano a scuotere il caso di Crans-Montana. "È Sempre Cartabianca" racconta gli ultimi sviluppi dell'inchiesta, con ulteriori contestazioni ai coniugi Moretti e un clima sempre più teso anche nei confronti dell'Italia, tra indagini, polemiche e richieste di responsabilità., A raccontare la sua versione dei fatti è Rose, cameriera de La Constellation, al suo risveglio dal coma dopo tre settimane: "Ricordo di aver detto a Jessica Moretti che c'era un incendio ma lei non ha aiutato nessuno. Vedeva i feriti e piangeva guardando il bar in fiamme. Credo che sia inaccettabile quando ci sono dei minori feriti, cerchi di aiutarli e chiami i soccorsi" ha detto la ragazza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Crans-Montana, i residenti accusano l'Italia: "Tutto quello che è italiano è una catastrofe"

Il Senato si è riunito in silenzio per onorare le vittime della tragedia di Crans-Montana, prima dell’intervento del ministro Tajani.

Il Comune di Milano non si costituirà parte civile nel processo sul rogo di Crans-Montana, dove due liceali sono morti e altri sono rimasti feriti.

Argomenti discussi: Crans-Montana, l'uscita d'emergenza chiusa a chiave e la testimonianza del residente: Segnalazioni per anni; Crans Montana, aiuti alle famiglie: dal Comune solo un milione (e colletta tra i residenti); Crans-Montana, la porta di sicurezza del Constellation era sempre chiusa; Napoli, i comitati dei residenti di Montedidio e Chiaia chiedono al Comune regole e sicurezza dopo Crans Montana.

