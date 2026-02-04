I magistrati di Roma stanno lavorando per chiarire le cause del rogo che ha devastato il bar Le Constellation a Crans-Montana. Sono pronti a sentire i sopravvissuti e stanno valutando anche l’ipotesi di disastro colposo. L’inchiesta si allarga e si muove tra Italia e Svizzera. L’appuntamento con gli inquirenti svizzeri è fissato per il 19 febbraio.

Indagano anche per disastro colposo i pm di Roma che hanno aperto un'indagine sul devastante rogo nel bar Le Constellation di Crans-Montana, che ha causato 41 vittime e più di cento feriti. I reati iscritti sono anche omicidio plurimo colposo e lesioni gravissime aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Un'indagine ancora contro ignoti perché a piazzale Clodio si attendono gli atti svizzeri. L'indagine è guidata dal procuratore Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Giovanni Conzo e dal pm Stefano Opilio, che hanno delegato la Squadra Mobile ad ascoltare i feriti italiani non appena le condizioni cliniche lo permetteranno.

© Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, i pm di Roma indagano anche per disastro. Saranno sentiti i sopravvissuti. Incontro con gli inquirenti Svizzera il 19 febbraio

Approfondimenti su Crans Montana Rogo

Il Tribunale di Sion ha convalidato l’arresto di Jacques Moretti, titolare del locale Le Constellation a Crans-Montana, coinvolto nel rogo di Capodanno che ha causato 40 vittime e 116 feriti.

I pubblici ministeri di Roma stanno preparando l'invio di investigatori della Squadra mobile in Svizzera, nel contesto dell'inchiesta sull’incendio di Crans-Montana.

