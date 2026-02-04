Il presidente Sergio Mattarella è arrivato questa mattina al Niguarda di Milano, dove ha incontrato i genitori dei ragazzi feriti nell’incidente di Crans-Montana. A riceverlo c’era anche l’assessore al Welfare, Bertolaso, che ha raccontato come il capo dello Stato si sia rivolto ai genitori come fosse un padre. I feriti sono ancora sotto osservazione, alcuni sono stati trasferiti nel centro ustioni, mentre gli altri seguono il loro decorso. Nessuno in pericolo di vita, ma la situazione resta delicata.

L'assessore al Welfare riguardo i feriti: “Stanno seguendo il loro decorso. Alcuni sono stati trasferiti nel ‘Centro ustioni’. Tre, sono i ragazzi ancora in rianimazione, quindi sono i casi più gravi. Piano piano ci stiamo avvicinando al traguardo" "Una sorpresa davvero bellissima. Il Presidente, come primo passo della sua visita qui a Milano in occasione dell'inizio delle Olimpiadi invernali, ha voluto dare un segno chiaro venendo all’ospedale Niguarda per incontrare i ragazzi feriti, i loro genitori e per ringraziare e salutare il personale medico, gli infermieri e tutti chi si sta dedicando, giorno e notte, a questi giovani”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crans-Montana, Bertolaso accoglie Mattarella al Niguarda: "Si è rivolto ai genitori dei ragazzi come fosse un padre"

