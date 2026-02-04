Cosmologia a porte aperte | il mistero della formazione delle galassie al centro di una serata a Tradate

Lunedì sera, il Cine Grassi di Tradate apre le porte a una serata dedicata ai misteri dell’universo. Una conferenza invita il pubblico a scoprire come si sono formate le galassie, con spiegazioni semplici e dirette. L’obiettivo è portare tra la gente i segreti più affascinanti del cielo, senza troppi giri di parole.

Lunedì 9 febbraio, alle ore 21, il Cine Grassi di Tradate si trasforma per una sera in un teatro del cosmo. Non ci saranno attori in scena, né scene da ripetere, ma una voce che, con la precisione di chi ha passato anni a scrutare i confini dell’universo, spiegherà come nascono le galassie. Al centro dell’attenzione, la dottoressa Lucia Guaita, astrofisica di origine milanese, da vent’anni in Cile, dove ha costruito una carriera che la colloca tra le voci più autorevoli nel campo della cosmologia moderna. La sua presenza a Tradate non è solo un evento scientifico, ma un momento raro: un’occasione per avvicinare il pubblico comune a domande che, da secoli, affascinano l’immaginazione umana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosmologia a porte aperte: il mistero della formazione delle galassie al centro di una serata a Tradate Approfondimenti su Cosmologia A Porta Aperte Il mistero di Padre Pio su La7: la storia del santo delle stimmate al centro de 'Una Giornata Particolare' Il mistero di Padre Pio, il santo delle stimmate, torna protagonista su La7 con il programma 'Una Giornata Particolare'. Umanizzazione delle cure: tecnologia, accoglienza e formazione al centro di una nuova sala in Diabetologia È stata inaugurata all’Unità operativa di Endocrinologia e Malattie metaboliche Romagna una nuova sala dedicata alla formazione dei pazienti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Astral Legends TV Stream | Part Three Marathon Ultime notizie su Cosmologia A Porta Aperte Porte Aperte, 1 cristiano su 7 perseguitato, 4800 uccisi in un annoUn nuovo record negativo per la persecuzione anticristiana. Lo segnala il rapporto di Porte aperte diffuso oggi. Salgono da 380 a oltre 388 milioni nel mondo i cristiani che sperimentano un livello ... ansa.it Astronomia Astrofísica & Cosmologia - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.