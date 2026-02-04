Cosmic Princess Kaguya | La recensione dell’anime Netflix di Yamashita

Su Netflix arriva il nuovo film d’animazione Cosmic Princess Kaguya, diretto dal regista esordiente Shingo Yamashita. Il film ha già attirato l’attenzione degli appassionati di anime, grazie alla sua grafica curata e alla storia coinvolgente. La pellicola racconta le avventure di una principessa cosmica e promette di portare un tocco fresco nel panorama dell’animazione giapponese.

È arrivato su Netflix il film d’animazione Cosmic Princess Kaguya, opera del talentuoso regista debuttante Shingo Yamashita. Questa è la nostra recensione. Uno sguardo alla trama La complessa vita quotidiana della studentessa Iroha viene sconvolta quando, rientrando a casa, vede un palo della luce illuminarsi di colori iridescenti. Nel momento in cui la ragazza si avvicina a quel bagliore, il palo si apre rivelando al suo interno una neonata. Iroha porta a casa la bambina e la mattina seguente si accorge che la piccola è già cresciuta; la stessa cosa capita il giorno successivo, finché la sconosciuta non raggiunge l’età della protagonista, rivelandole di provenire dalla Luna. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Cosmic Princess Kaguya | La recensione dell’anime Netflix di Yamashita Approfondimenti su Cosmic Princess Kaguya Cosmic Princess Kaguya! l'anime di Netflix conquista diversi mangaka, da Kishimoto ad Akutami Questo articolo analizza il crescente interesse degli artisti di manga, tra cui Kishimoto e Akutami, per il film anime Cosmic Princess Kaguya! di Netflix. Finding Her Edge, recensione: una rom-com tra Cenerentola e Ice Princess Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Cosmic Princess Kaguya Argomenti discussi: Cosmic Princess Kaguya! vuole modernizzare una storia vecchia di mille anni: ce l’ha fatta? | Recensione; Cosmic Princess Kaguya! l'anime di Netflix conquista i mangaka, da Kishimoto ad Akutami; Il creatore di Naruto torna a disegnare su Netflix: ecco quale il suo nuovo progetto; Questo nuovo film Netflix ha spaccato ogni record di visualizzazioni in streaming. Cosmic Princess Kaguya! l'anime di Netflix conquista i mangaka, da Kishimoto ad AkutamiPiù autori di punta dell'industria anime si sono mossi all'unisono per acclamare Cosmic Princess Kaguya!: il nuovo film originale Netflix è stato supportato da nomi titanici come Masashi Kishimoto, Ge ... msn.com Dalla leggenda alla musica: Cosmic Princess Kaguya!, l’anime che reinventa il mito giapponeseArriva su Netflix l'anime Cosmic Princess Kaguya!, un ambizioso progetto di animazione musicale che fonde tradizione e futuro. vgmag.it Questa non è una recensione, solo una riflessione. Non faccio più recensioni. In un momento di pausa fra una stream e l'altra ho avuto modo di vedere Cosmic Princess Kaguya attratto dallo stile d'animazione che avevo visto nel trailer, e per quanto non sia ri - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.