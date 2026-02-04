In Italia, un simbolo di lunga tradizione sta vivendo una crisi. Gli attrezzi usati dai nostri antenati del Paleolitico, un tempo semplici strumenti di sopravvivenza, sono finiti sotto attacco. I post di alcune frange politiche li hanno sminuiti, togliendo loro il valore simbolico che avevano nel corso dei millenni. Ora, invece di essere visti come testimonianze di un passato lontano, vengono trattati come oggetti vuoti, privi di significato. La loro storia sembra essere stata cancellata, e con essa anche un pezzo importante

Probabilmente, i nostri antenati del Paleolitico che per primi legarono una pietra a un bastone con nastri di cuoio e tendini di animali non pensavano che - suppergiù trentamila anni dopo - la loro invenzione sarebbe diventata il centro dell’agorà mediatica in Italia. Così come non lo avrebbe potuto presagire Yevgeny Kamzolkin, l’uomo che nel 1918 propose di utilizzarlo, incrociato a una falce, come simbolo delle celebrazioni moscovite della festa dei lavoratori. Eppure, per uno di quegli affascinanti arabeschi della storia, il martello, prima evoluzione tecnologica dei chopper, i sassi con cui l’ Homo habilis tre milioni di anni prima iniziò a spaccare ossa e noci, nel corso dei secoli ha varcato i confini della sua pura utilità, diventando metafora cangiante buona per ogni ideologia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Così i post comunisti hanno tolto l’anima all’attrezzo-simbolo che forgia la Storia

