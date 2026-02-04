Cos'è la tecnica della marmotta esplosiva per sfondare i bancomat Aumentano i casi in provincia di Napoli

Da qualche settimana, in provincia di Napoli, si registrano più furti ai danni dei bancomat. I ladri usano una tecnica chiamata

Cos'è e come funziona la "marmotta esplosiva", con la quale vengono sempre più presi di mira i bancomat. Colpi in aumento tra Napoli e provincia.🔗 Leggi su Fanpage.it

A distanza di due settimane dal tentativo fallito, la cosiddetta “banda della marmotta” ha colpito nuovamente a Squinzano, facendo esplodere un bancomat.

Assalto ai bancomat con la tecnica della “marmotta”, fermati due foggiani

