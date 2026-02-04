Cos'è la tecnica della marmotta esplosiva per sfondare i bancomat Aumentano i casi in provincia di Napoli

Da qualche settimana, in provincia di Napoli, si registrano più furti ai danni dei bancomat. I ladri usano una tecnica chiamata

Cos'è e come funziona la "marmotta esplosiva", con la quale vengono sempre più presi di mira i bancomat. Colpi in aumento tra Napoli e provincia.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Assaltavano i bancomat con la tecnica della «marmotta»: arrestati i quattro della banda nel Foggiano. Le immagini dei furti – Il video

La “banda della marmotta” ci riprova con un bancomat: lo fa esplodere, ma resta a mani vuote

A distanza di due settimane dal tentativo fallito, la cosiddetta “banda della marmotta” ha colpito nuovamente a Squinzano, facendo esplodere un bancomat.

Assalto ai bancomat con la tecnica della “marmotta”, fermati due foggiani

