Cosa ha detto il ministro Piantedosi sugli agenti dell’ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Il ministro Piantedosi ha commentato la presenza degli agenti dell’ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ha spiegato che l’obiettivo è garantire la sicurezza, ma senza creare tensioni o problemi. La questione è tornata al centro del dibattito dopo alcune polemiche e manifestazioni di protesta. Intanto, il Podcast di Fanpage.it ripercorre i fatti e analizza le posizioni di tutti gli attori coinvolti.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dell'informativa del ministro Piantedosi alla Camera sulla presenza dell'ICE alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Milano Cortina

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Il ministro Piantedosi ha incontrato l’ambasciatore Fertitta per discutere del ruolo degli agenti dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina, evento di grande rilevanza nazionale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Cosa ha detto il Papa nel messaggio per la Giornata mondiale delle missioni; Fico su Trump, cosa ha detto il premier slovacco dopo l'incontro a Mar-a-Lago: tutti i termini usati. È fuori di testa; Dalle inchieste a Giorgia Meloni: cosa ha detto Del Vecchio da Lilli Gruber; Perché il video di Barbero sul referendum è diventato un caso politico.

Tutele agli agenti, il Colle: modifiche su scudo e fermo preventivo. Piantedosi: «Contro governo indegne insinuazioni»Oggi nell'Aula della Camera l'informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sulla presenza di agenti dell'Ice - l'Immigration and Customs ... leggo.it

Fico su Trump, cosa ha detto il premier slovacco dopo l'incontro a Mar-a-Lago: tutti i termini usati. «È fuori di testa»Le indiscrezioni di altissimo livello rivelate dal sito «Politico Europe». E il premier slovacco è poi costretto a smentire ... corriere.it

La Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026 sarà unica nella storia olimpica. Artisti, numeri e significato - facebook.com facebook

A Milano-Cortina il manifesto della prevenzione: "Ogni movimento conta" x.com