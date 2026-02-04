Corso gratuito Asa Aperte le iscrizoni

Il Consorzio Desio Brianza apre le iscrizioni per un corso gratuito di Asa, rivolto agli adulti che vogliono ottenere la qualifica di Ausiliario Socio Assistenziale. Le lezioni inizieranno a marzo, e chi si iscrive avrà l’opportunità di formarsi senza costi. La domanda è già alta e le iscrizioni sono aperte.

Il Consorzio Desio Brianza organizza a marzo un corso di formazione gratuito per adulti finalizzato al conseguimento della qualifica di Asa-Ausiliario Socio Assistenziale. Il corso si svolgerà nella sede del Consorzio Desio Brianza, in via Lombardia 59 a Desio, ed è rivolto a persone maggiorenni residenti o domiciliate in Lombardia che si trovino in stato di disoccupazione, attestato tramite la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did). Per accedere al percorso formativo è richiesto il possesso di un titolo di studio almeno pari alla licenza media; chi ha conseguito il titolo all'estero dovrà presentare la dichiarazione di valore oppure l'attestato di comparabilità rilasciato dal Cimea al momento dell'iscrizione.

