Corso 25 Aprile a Erba appello dei comitati per chiedere lo stop della riqualificazione

Questa mattina, i comitati di Erba hanno inviato un appello a sindaco, giunta e capigruppo comunale. Chiedono di fermare subito i lavori di riqualificazione di Corso 25 Aprile. La richiesta è arrivata anche al prefetto di Como, e ora l’amministrazione deve rispondere.

Un appello formale indirizzato al sindaco, alla giunta comunale, ai capigruppo consiliari e, per conoscenza, al prefetto di Como. È quello presentato dal Coordinamento spontaneo comitati cittadini Base, che chiede all’amministrazione di non dare esecuzione alla delibera di giunta 247 del 2.🔗 Leggi su Quicomo.it

A Erba, oltre 900 cittadini hanno firmato una petizione per chiedere al Comune di sospendere temporaneamente il progetto di senso unico in corso XXV Aprile.

