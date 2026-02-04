Il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini si presenta davanti al gip e respinge tutte le accuse che gli sono state rivolte. Durante l’interrogatorio, Zannini ha ribadito la propria innocenza, evitando di ammettere eventuali responsabilità. La decisione sulla richiesta di custodia cautelare in carcere spetta ora al giudice Daniela Vecchiarelli.

Zannini ha scelto di non rispondere alle domande del giudice, depositando però due memorie difensive relative ai singoli episodi contestati e rendendo successivamente dichiarazioni spontanee per circa due ore, richiamandosi ai contenuti delle stesse memorie. Il consigliere regionale è indagato per corruzione, concussione, falso e truffa ai danni dello Stato, fatti che risalgono alla precedente consiliatura regionale, periodo in cui faceva parte della maggioranza a sostegno dell’allora presidente della Regione Vincenzo De Luca e ricopriva l’incarico di presidente della commissione regionale Ambiente. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Corruzione, il consigliere Zannini rigetta le accuse davanti al gip

Approfondimenti su Santa Maria Capua Vetere

Oggi Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, si è presentato davanti al giudice a Santa Maria Capua Vetere.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’arresto di Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, indagato per corruzione e concussione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Santa Maria Capua Vetere

Argomenti discussi: Il consigliere regionale Giovanni Zannini coinvolto in un’altra inchiesta per corruzione; Voto di scambio, Consigliere Regionale ed ex assessore non si presentano in Procura; Caserta, Zannini non va in Procura: rinviata l'audizione; Corruzione, falso e truffa allo Stato: attesa per l'interrogatorio di Zannini.

Consigliere regionale della Campania respinge le accuse di corruzioneHa respinto ogni addebito il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini, sentito oggi dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Daniela Vecchiarelli, in ordine alla richiesta di a ... ansa.it

Corruzione, Zannini respinge le accuse davanti al gipHa respinto ogni addebito il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini, comparso oggi davanti al giudice per le indagini preliminari del ... pupia.tv

Corruzione e concussione, chiesto l’arresto del consigliere della regione Campania Giovanni Zannini x.com