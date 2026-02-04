La Serie A continua a mostrare numeri preoccupanti sui debiti delle squadre. Secondo un’analisi di Calcio & Finanza, il calcio italiano fatica a tenere sotto controllo i conti, con molte società in difficoltà. Il Napoli, invece, si distingue come esempio positivo, mentre altre squadre sono sotto pressione per la crescita dei debiti. La situazione resta critica e richiede interventi concreti.

"> La fotografia scattata da Calcio & Finanza sui conti della Serie A racconta un sistema che continua a faticare nel trovare un equilibrio economico strutturale. Come analizza Alessandro F. Giudice sul Corriere dello Sport, i debiti complessivi del massimo campionato italiano sono saliti da 4,72 a 4,89 miliardi di euro, un incremento che riflette bilanci ancora in perdita per circa 349 milioni. Una crescita che, come spiega ancora Giudice sul Corriere dello Sport, deriva in gran parte dal fatto che una quota delle perdite non viene coperta dagli azionisti e finisce per aumentare le passività. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Serie A, debiti in crescita: sistema sotto pressione, ma il Napoli fa scuola”

Approfondimenti su Serie A debiti

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi dedica l’attenzione alla corsa scudetto, evidenziando le tensioni tra Conte e l’Inter.

Dal 2004, il Napoli ha costantemente progredito, affrontando sfide e miglioramenti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Serie A debiti

Argomenti discussi: Serie B, pareggio senza reti tra Catanzaro e Samp. Tris del Sudtirol al Padova; Serie B, il Monza espugna Padova. Pari tra Reggiana e Juve Stabia; Il pagellone di mercato: Malen è il vero colpo. Napoli, serviva di più; Gaffe della Lega Serie A: Paolo Maldini dall’Atalanta alla Lazio.

Corriere dello Sport: Serie C, ultimi botti finaliL’ultima giornata di mercato entra nel vivo e regala colpi nel senso più classico del termine, coinvolgendo club di tradizione che non hanno rinunciato alle proprie ambizioni. Come raccontato dal ... goalsicilia.it

Corriere dello Sport: Serie B, raffica finale di colpiMercato Serie B: colpi sul gong tra Cesena Sampdoria e Pescara. Tutte le operazioni dell’ultimo giorno raccontate dal Corriere dello Sport. ilovepalermocalcio.com

Alessio Romagnoli, come riporta il Corriere dello Sport, si sta allenando da solo a Formello La società biancoceleste, vuole provare a chiarire con il difensore, con l'obiettivo di farlo tornare in campo per dare una mano al reparto difensivo di Maurizio Sarri - facebook.com facebook

Corriere dello Sport (@CorSport) / Posts / X x.com