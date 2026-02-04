Corriere dello Sport | Serie A debiti in crescita | sistema sotto pressione ma il Napoli fa scuola
La Serie A continua a mostrare numeri preoccupanti sui debiti delle squadre. Secondo un’analisi di Calcio & Finanza, il calcio italiano fatica a tenere sotto controllo i conti, con molte società in difficoltà. Il Napoli, invece, si distingue come esempio positivo, mentre altre squadre sono sotto pressione per la crescita dei debiti. La situazione resta critica e richiede interventi concreti.
"> La fotografia scattata da Calcio & Finanza sui conti della Serie A racconta un sistema che continua a faticare nel trovare un equilibrio economico strutturale. Come analizza Alessandro F. Giudice sul Corriere dello Sport, i debiti complessivi del massimo campionato italiano sono saliti da 4,72 a 4,89 miliardi di euro, un incremento che riflette bilanci ancora in perdita per circa 349 milioni. Una crescita che, come spiega ancora Giudice sul Corriere dello Sport, deriva in gran parte dal fatto che una quota delle perdite non viene coperta dagli azionisti e finisce per aumentare le passività. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Approfondimenti su Serie A debiti
Prima pagina Corriere dello Sport: “Scintille Scudetto: Conte fa paura, l’Inter si sente sotto pressione”
La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi dedica l’attenzione alla corsa scudetto, evidenziando le tensioni tra Conte e l’Inter.
Corriere dello Sport: “Napoli, crescita continua e gap da colmare: la sfida delle strutture”
Dal 2004, il Napoli ha costantemente progredito, affrontando sfide e miglioramenti.
Ultime notizie su Serie A debiti
Argomenti discussi: Serie B, pareggio senza reti tra Catanzaro e Samp. Tris del Sudtirol al Padova; Serie B, il Monza espugna Padova. Pari tra Reggiana e Juve Stabia; Il pagellone di mercato: Malen è il vero colpo. Napoli, serviva di più; Gaffe della Lega Serie A: Paolo Maldini dall’Atalanta alla Lazio.
Corriere dello Sport: Serie C, ultimi botti finaliL’ultima giornata di mercato entra nel vivo e regala colpi nel senso più classico del termine, coinvolgendo club di tradizione che non hanno rinunciato alle proprie ambizioni. Come raccontato dal ... goalsicilia.it
Corriere dello Sport: Serie B, raffica finale di colpiMercato Serie B: colpi sul gong tra Cesena Sampdoria e Pescara. Tutte le operazioni dell’ultimo giorno raccontate dal Corriere dello Sport. ilovepalermocalcio.com
Alessio Romagnoli, come riporta il Corriere dello Sport, si sta allenando da solo a Formello La società biancoceleste, vuole provare a chiarire con il difensore, con l'obiettivo di farlo tornare in campo per dare una mano al reparto difensivo di Maurizio Sarri - facebook.com facebook
Corriere dello Sport (@CorSport) / Posts / X x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.