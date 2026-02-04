Corriere dello Sport – Gasperini vuole vincere subito il club investe sugli Under

Gasperini punta a vincere subito e il club investe sui giovani Under. La Roma si prepara a un nuovo impulso, con il tecnico che spinge per risultati immediati. Nel frattempo, la società rafforza il settore giovanile per costruire il futuro. La discussione si accende tra tifosi e addetti ai lavori, tra chi spera in una svolta e chi chiede pazienza.

2026-02-04 08:56:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Roma, la strategia. Ieri in città non si è parlato che di questo sfogo. Qualcuno ha persino immaginato all’interno della Roma una barriera di incomunicabilità tra le varie anime. La realtà è molto più sfumata e complessa di così. Da Gasperini a Massara, passando per il senior advisor Ranieri, fino ai Friedkin, tutti hanno ben chiara la direzione intrapresa: da qui ai prossimi anni, la Roma dovrà valorizzare i giovani, restando competiva ai massimi livelli. Di Champions a Trigoria parlano in molti, soprattutto i calciatori, ma i dirigenti non hanno posto al nuovo allenatore tale obiettivo come condizione per giudicare positivamente il suo lavoro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

La Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo di Jack Harrison dal Leeds, con la formula del prestito e diritto di riscatto.

Il Corriere dello Sport riferisce di una riunione tra Gasperini e Friedkin a Roma, un incontro che ha attirato l'attenzione nel contesto del calciomercato.

Rabbia Gasperini dopo la sconfitta con l'Udinese: lo sfogo e la citazione dell’intervista al Corriere dello Sport di SaelemaekersGian Piero Gasperini è una furia. Al termine della sfida con l'Udinese, decisa da un calcio di punizione di Ekkelenkamp, il tecnico della Roma cita un passaggio dell'intervista realizzata dal direttor ... msn.com

