Fabrizio Corona torna in tv e si confronta con Gerry Scotti. Durante il programma Peppe Night su Canale 21, Corona ha spiegato perché, a suo dire, Scotti non lo ha mai querelato dopo le accuse su Passaparola. L’ex paparazzo ha detto la sua, lasciando intendere che ci siano motivi diversi da quelli ufficiali dietro l’assenza di denunce formali.

Ospite del Peppe Night su Canale 21, Fabrizio Corona torna a parlare in pubblico e spiega i motivi per cui, secondo lui, Gerry Scotti non lo ha mai denunciato dopo le accuse su Passaparola. Fabrizio Corona è tornato a parlare in pubblico dopo la puntata di Falsissimo andata in onda lunedì scorso. L'ex fotografo dei vip è stato ospite del Peppy Night, il programma condotto dal comico napoletano Peppe Iodice, in onda su Canale 21, storica emittente partenopea. Durante la serata, Corona ha spiegato quali sarebbero, secondo il suo punto di vista, i motivi per cui Gerry Scotti non lo ha mai denunciato dopo le sue recenti dichiarazioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Corona torna in tv e attacca Gerry Scotti: "Ecco perchè non mi ha querelato"

Approfondimenti su Corona Scotti

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé durante la trasmissione di Peppe Iodice su Canale 21.

Fabrizio Corona rivela che Gerry Scotti non lo ha denunciato, nonostante le accuse di aver palpeggiato le ragazze nei video di Passaparola.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Corona DEMOLISCE Gerry Scotti: Ecco Cosa Ha Detto #shorts

Ultime notizie su Corona Scotti

Argomenti discussi: Claudio Lippi telefona a Fabrizio Corona dalla terapia intensiva; Fabrizio Corona: Mi adeguo al provvedimento. Stasera non parlo di Signorini, ma del Sistema Mediaset; Non è la Tv: il caso Corona-De Filippi, il meme di Valeria Marini e il vallettismo di Samira e Miliddi; Barbara D’Urso fuori dalla TV: Corona tira in ballo Maria De Filippi e Marina Berlusconi.

Fabrizio Corona torna con l'avvocato Ivano Chiesa dopo la cancellazione dei profili social: Siete pronti o no?L'ex re dei paparazzi e il suo legale annunciano la loro presenza nel podcast Gurulandia dopo gli ultimi accadimenti ... today.it

Pier Silvio, Marina e Maria…. Fabrizio Corona shock: torna in onda nonostante il divieto e tira queste nuove bombeLa nuova puntata di Falsissimo, pubblicata lunedì 26 gennaio e intitolata Il prezzo del successo – parte finale, riporta Fabrizio Corona al centro del ... thesocialpost.it

Gerry Scotti ieri sera a La Ruota della Fortuna, fa allusioni a Fabrizio Corona #gerryscotti #LaRuotadellaFortuna #fabriziocorona #tv #samiralui - facebook.com facebook

Stefano De Martino surclassa Gerry Scotti. #AffariTuoi stravince e vola al 26% con oltre 5.4 milioni. #LaRuotaDellaFortuna scende al 23,5% e 4.944.000, nonostante i super-sfori e la chiusura a ridosso delle ore 22. In sovrapposizione la distanza è ancora pi x.com