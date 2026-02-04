Coppa Italia oggi Inter-Torino – Diretta

Oggi a San Siro si gioca Inter contro Torino, una sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia. L’Inter torna in campo dopo le ultime partite e cerca di avanzare nel torneo, mentre il Torino vuole mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri. La partita si può seguire in diretta tv e streaming.

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Coppa Italia. Oggi, mercoledì 4 febbraio, i nerazzurri sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – a San Siro nei quarti di finale della coppa nazionale. La squadra di Chivu ha superato il Venezia in casa negli ottavi di finale del torneo, mentre quella di Baroni ha vinto contro la Roma nella trasferta dell’Olimpico per 3-2. Nell’ultimo turno di campionato invece l’Inter ha battuto la Cremonese per 2-0, il Torino invece ha conquistato i tre punti superando il Lecce 1-0. Nella prossima giornata di Serie A, l’Inter sfiderà il Sassuolo in trasferta mentre sarà ospite della Fiorentina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Questa sera l’Inter di Cristian Chivu affronta il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia.

