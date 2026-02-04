coppa italia inter torino apre il programma dei quarti di finale

L’Inter sfida il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita apre il programma dei quarti e Mediaset la trasmette in diretta su Italia 1, con la possibilità di seguirla anche in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset. La competizione entra nella fase più calda, con le squadre pronte a giocarsi il passaggio alle semifinali.

Mediaset torna ad accendere i riflettori sul calcio, con l’esclusiva della Coppa Italia. L’edizione 20252026 vive le attese battute finali con i quarti, in diretta su Italia 1 (e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it). Ogni serata di gare sarà seguita e analizzata dallo studio live condotto da Monica Bertini, in compagnia dei ‘talent’ di Sport Mediaset. Questa sera, in occasione del primo quarto di finale in programma, Inter-Torino, ci sono Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Fabrizio Biasin e la moviola di Graziano Cesari; domani, per Atalanta-Juventus, Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Mino Taveri e sempre Graziano Cesari. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Questa sera si gioca Inter contro Torino, quarti di finale di Coppa Italia 20252026.

La sfida tra Inter e Torino, valida per i quarti di finale della Coppa Italia, si disputerà a Monza.

