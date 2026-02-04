Coppa Italia ecco l’avversaria dell’Inter in semifinale

L’Inter passa ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Torino 2-1. La partita si è giocata a Monza, perché lo stadio San Siro era occupato per le Olimpiadi. Ora i nerazzurri conoscono la loro avversaria in semifinale.

Avversaria dell'Inter in semifinale. Missione compiuta per l'Inter che ha battuto 2-1 il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia giocata eccezionalmente a Monza a causa dell'indisponibilità dello stadio San Siro per le Olimpiadi. I nerazzurri con ampio turnover e addirittura due giovani titolari riescono ad avere la meglio sul Torino. Decidono la rete di Bonny nel primo tempo. Poi nella ripresa raddoppio con Diouf prima che il Torino accorciasse le distanze con Kulenovic e ci provasse fino alla fine ma inutilmente. Avversaria dell'Inter in semifinale: Napoli o Como. Inter quindi in semifinale di Coppa Italia dove troverà la vincente di Napoli-Como che si giocherà martedì prossimo 10 febbraio al Maradona in gara secca.

