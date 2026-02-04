Coppa d’Olanda | PSV e Nijmegen a caccia della semifinale
La fase dei quarti di finale della KNVB Beker entra nel vivo. PSV e Nijmegen si preparano a sfidarsi per un posto in semifinale, mentre le altre squadre cercano di mettere il turbo per arrivarci. La competizione si fa sempre più intensa e le partite di questa fase promettono grandi emozioni.
Entra nel vivo la fase cruciale della KNVB Beker, con i quarti di finale che si preparano a definire la griglia delle pretendenti al titolo nazionale. Mercoledì 4 febbraio, l’attenzione degli appassionati di calcio olandese si sposta sulle sfide a eliminazione diretta, dove il margine d’errore è ridotto al minimo e il peso del fattore campo potrebbe rimescolare i valori tecnici espressi finora in campionato. I nostri consigli. DATA PARTITA PRONOSTICO 04022026 18:45 Nijmegen – Volendam Combo 1 + Multigol 2 – 5 04022026 21:00 PSV – Heerenveen Combo 1 + Multigol 2 – 5 L’apertura del programma serale vede il Nijmegen ospitare il Volendam in un incrocio che mette di fronte la solidità dei padroni di casa contro le velleità di una formazione ospite a caccia dell’impresa esterna. 🔗 Leggi su Como1907news.com
PSV-Heerenveen (Coppa d’Olanda, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Questa sera alle nove, il PSV riceve l’Heerenveen negli ottavi di finale della Coppa d’Olanda.
Den Bosch-PSV (Coppa d’Olanda, 14-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici
Analisi e anticipazioni sulla sfida tra Den Bosch e PSV Eindhoven, in programma il 14 gennaio 2026 alle ore 18:45 in occasione degli ottavi di finale della Coppa d’Olanda.
Argomenti discussi: Il gol bizzarro di Brym del NAC Breda contro il PSV; Psv-Feyenoord: dove vedere l’Eredivisie in Streaming e in TV; Lang lascia il Napoli, ufficiale il trasferimento al Galatasaray: la formula dell'operazione e la cifra del prestito; Cosa serve al Napoli per qualificarsi in Champions League: i risultati con cui passa col Chelsea.
Pronostico PSV Eindhoven-Heerenveen: non c’è proprio storiaPSV-Heerenveen è una partita degli quarti di finale di Coppa d'Olanda. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla ... ilveggente.it
Clamoroso tonfo Ajax in Coppa d'Olanda: l'AZ lo sbatte fuori con un 6-0. PSV avantiProsegue il programma degli ottavi di finale di Coppa d'Olanda. Clamoroso tonfo dell'Ajax che perde addirittura 6-0 contro l'AZ Alkmaar, con tre reti subite per tempo (tripletta di Troy Parrot, in gol ... tuttomercatoweb.com
Con il Mondiale disputato in Olanda cala il sipario sulla stagione delle nazionali di ciclocross, iniziata mesi fa con i Campionati Europei di Middelkerke. Un’annata densa di impegni: 12 prove di Coppa del Mondo, a cui si sono aggiunti Europei e Mondiali, con - facebook.com facebook
Germania – Olanda 1974, molto più di una finale di Coppa del Mondo! x.com
