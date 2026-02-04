Mercoledì sera Valencia e Athletic Club scendono in campo per i quarti di finale della Coppa del Re. Le due squadre si sfidano in partite decisive che potrebbero già dare una prima indicazione su chi potrebbe arrivare fino in fondo. Il match si preannuncia acceso e ricco di emozioni, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre.

I quarti di finale della Coppa del Re entrano nel vivo mercoledì 4 febbraio, con due sfide che promettono di infiammare la serata calcistica spagnola. In un tabellone che non ammette appelli, le formazioni rimaste in corsa si giocano l’accesso alle semifinali in 180 minuti complessivi tra andata e ritorno, o nella tensione di una gara unica dove il blasone spesso deve fare i conti con l’agonismo delle cosiddette “ammazzagrandi”. La schedina consigliata. DATA PARTITA PRONOSTICO 04022026 21:00 Valencia – Athletic Club Bilbao Multigol 1 – 3 casa + 0 – 2 ospite 04022026 21:00 Alavés – Real Sociedad X Primo Tempo eo X Finale Al Mestalla, il Valencia riceve l’ Athletic Club Bilbao in quello che è ormai diventato un classico della competizione. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Coppa del Re: Valencia e Athletic Club si sfidano nei quarti

