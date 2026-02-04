Coppa dei Grigi | Cuneo sconfitto 3-1 nella finale di campionato

La finale di campionato si è conclusa con una vittoria netta per l’Alessandria Calcio, che ha battuto il Cuneo 3-1 al termine di una partita intensa. La gara si è giocata nella notte del 4 febbraio 2026, lasciando i tifosi dell’Alessandria in festa per il primo trofeo ufficiale conquistato in Eccellenza Piemonte.

**LEAD** Nel cuore della notte del 4 febbraio 2026, al termine di una finale di campionato piena di tensione, l’Alessandria Calcio ha ottenuto il suo primo trofeo ufficiale in ambito Eccellenza Piemonte: la Coppa dei Grigi, con una sconfitta 3-1 al Cuneo. Il risultato è arrivato dopo un match intenso, in cui il Cuneo ha mostrato forza e determinazione, ma che ha visto i Grigi imporsi grazie a due goal di Cargiolli, uno di Diop e un colpo di mano di Morganti. Era il primo titolo per il presidente Antonio Barani, che ha guidato la squadra in una finale che ha messo a dura prova la squadra cuneese, con il suo allenatore, Merlo, che aveva deciso di affidarsi a una formazione meno tradizionale, con Nani in sinistra, e la sua classica scelta di panchina: il portiere Menino, che ha tenuto fede a una copertura di merito, e non a un gioco di prestigio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Coppa è dei Grigi: battuto 3-1 il Cuneo in finaleI ragazzi di Merlo trionfano con merito a Vercelli dopo una finale comunque combattuta. In gol per i Grigi Diop, Cargiolli e Morganti. ilpiccolo.net

La Coppa Italia dí Eccellenza é dei GrigiLa squadra più forte si conferma tale. Finale di Coppa Italia 2025-26 Piemonte Valle D'Aosta dí Eccellenza nel segno dei Grigi. L'Alessandria batte infatti 3-1 il Cuneo nel derby tra nobili del calcio ... lanuovaprovincia.it

