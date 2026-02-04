Un controllore di 55 anni è stato aggredito mentre lavorava a bordo di un autobus a Scandiano. Il fatto è avvenuto poco prima delle 15, davanti all’istituto Gobetti. Un video della bodycam mostra chiaramente l’attacco violento e si vede il controllore in stato di shock dopo l’incidente. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di capire chi abbia preso di mira l’uomo e perché.

Un controllore di 55 anni, residente a Rubiera e impiegato da Seta, è stato picchiato con violenza a bordo di un autobus della linea 78, fermato davanti all’istituto scolastico superiore Gobetti di Scandiano, poco prima delle 15.30 di lunedì 2 febbraio 2026. L’aggressione, ripresa in diretta dalla bodycam che indossava durante il servizio, mostra un momento di tensione esplosa in pochi secondi: un giovane studente, probabilmente senza biglietto, ha iniziato a litigare con il controllore, che cercava di mantenere l’ordine. Il tono si è subito alzato. Poi, senza preavviso, un violento calcio al torace ha fatto cadere l’uomo a terra, dove è rimasto disteso per alcuni istanti, inerme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Controllore ferito sul bus: video della bodycam mostra l’aggressione e il suo stato di shock dopo l’incidente

Approfondimenti su Rubiera Scandiano

Giovedì 22 gennaio, sulla linea Cotral Ostia-Fiumicino Darsena, un controllore è stato aggredito da un ragazzo senza biglietto a Fiumicino.

Nella periferia est di Roma, lunedì 15 dicembre 2025, si è verificato un episodio di grande tensione: un autista di autobus Atac è stato aggredito e ferito con un coltello durante il servizio, generando paura e sconcerto tra i cittadini.

Ultime notizie su Rubiera Scandiano

