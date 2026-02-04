Controlli straordinari contro l' immigrazione clandestina a Como e dintorni espulse 13 persone irregolari

La polizia di Como ha effettuato controlli straordinari contro l’immigrazione clandestina. Durante le operazioni, hanno identificato 13 cittadini stranieri irregolari e li hanno espulsi. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona per bloccare eventuali irregolarità.

La lotta all’immigrazione irregolare a Bari prosegue con l’espulsione e il rimpatrio di soggetti non regolari.

