Questa mattina a Udine il Comune ha annunciato nuove misure per aumentare i controlli nei locali pubblici. Le forze dell’ordine intensificano i controlli e chiedono ai gestori di rispettare regole più stringenti. La decisione arriva in un momento di preoccupazione generale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e prevenire problemi. Gli esercizi pubblici devono ora seguire procedure più rigide e collaborare con le autorità per evitare sanzioni.

A Udine, sotto un cielo plumbeo che minaccia pioggia già dal mattino, il Comune ha messo in moto un’azione coordinata per rafforzare la sicurezza nei pubblici esercizi. L’occasione è un incontro di chiarimento organizzato dal Comune, in programma mercoledì 4 febbraio alle 10.30, nella sala consiliare del palazzo comunale, al quale hanno partecipato oltre cento titolari di bar, ristoranti e locali di intrattenimento. L’obiettivo? Tradurre in azioni concrete le nuove direttive del Ministero dell’Interno, firmate dal ministro Matteo Piantedosi, che impongono un’attenzione senza precedenti alle condizioni di sicurezza negli spazi aperti al pubblico, in particolare in quelli dove l’intrattenimento musicale o lo spettacolo diventano elementi centrali dell’offerta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Controlli rafforzati per esercizi pubblici: il Comune chiarisce nuove misure di sorveglianza e adempimenti per gestori

Approfondimenti su Udine Comune

Questa mattina la Prefettura di Roma ha riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nella serata di sabato 3 gennaio, i carabinieri hanno svolto controlli straordinari a Fondi e Terracina, con attenzione anche agli esercizi pubblici.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Udine Comune

Argomenti discussi: Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, rafforzati i controlli sui locali di pubblico spettacolo e pubblici esercizi; Strage di Crans Montana, controlli rafforzati nei locali anche a Salerno; Sicurezza nei locali e negli eventi pubblici: rafforzati i controlli in tutta la provincia; Sicurezza nei locali, stretta della Prefettura: controlli rafforzati su pub, bar e sale da ballo.

Cosenza, controlli rafforzati su locali e spettacoli: vertice in Prefettura su agibilità e capienzaComitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: verifiche congiunte su pubblici esercizi e attività di intrattenimento ... cosenzachannel.it

Ascoli, controlli rafforzati per il CarnevaleParticolare attenzione sarà dedicata anche alle attività complementari di bar e ristoranti, per evitare un altro caso Crans Montana ... centropagina.it

Controlli straordinari rafforzati dall’operazione Alto Impatto a #Terni #attivitàdicontrollo #Controllistraordinari #immigrazione #legalità #misureamministrative #OperazioneAltoImpatto #operazionidipolizia #Ordinepubblico #poliziadistato #prevenzione #questor - facebook.com facebook

Giardino delle Tre Lanterne, nuovo impianto di illuminazione e controlli rafforzati x.com