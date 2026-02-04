Controlli antidroga nelle aree scolastiche di Bergamo | rafforzate le attività di prevenzione

Questa mattina sono stati effettuati controlli antidroga nelle zone intorno alle scuole superiori di Bergamo. Circa 50 studenti sono stati fermati e controllati, ma non è stata trovata nessuna sostanza stupefacente o oggetto pericoloso. Le forze dell’ordine hanno rafforzato le attività di prevenzione per garantire la sicurezza degli studenti.

L'OPERAZIONE. Controlli nei pressi degli istituti scolastici secondari di Bergamo. Coinvolti circa 50 studenti: nessuna sostanza stupefacente o oggetto pericoloso è stato trovato. Proseguono a Bergamo le attività di prevenzione e contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alla tutela dei più giovani. Nella mattinata di lunedì 3 febbraio il personale della Squadra Mobile della Questura,in abiti civili, ha effettuato una serie di controlli mirati nelle aree adiacenti e lungo le principali vie di accesso di alcuni istituti scolastici secondari del territorio.

