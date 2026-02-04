Contro un muro al volante dell' Audi | 22enne in fin di vita

Un giovane di 22 anni è in fin di vita dopo un incidente a Rovolon, nella notte tra il 3 e il 4 febbraio. L’uomo era al volante di un’Audi quando ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro. Ora si trova in condizioni gravissime all’ospedale di Padova, dove i medici cercano di salvarlo. La dinamica esatta dell’incidente resta da chiarire.

Un 22enne lotta tra la vita e la morte in un letto d'ospedale a Padova dopo un drammatico incidente avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 febbraio a Rovolon. Secondo i primi riscontri l'automobilista transitando in via Pozzetto all'incrocio con via Frassanelle in direzione Bastia, ha perso il.

