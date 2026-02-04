Contributi regionali per i produttori di vino | una sola azienda comasca finanziata

La Regione Lombardia ha assegnato alcuni finanziamenti ai produttori di vino, anche se in modo limitato. Solo un’azienda della provincia di Como ha ricevuto il contributo, mentre altri non hanno ancora ottenuto fondi. La decisione arriva in un momento in cui il settore vitivinicolo cerca di resistere alle difficoltà.

Anche il territorio comasco rientra, seppur con numeri contenuti, nella nuova tornata di contributi messi a disposizione da Regione Lombardia a sostegno del comparto vitivinicolo. La misura "Investimenti OCM Vino" per la campagna 20252026 assegna complessivamente 3,7 milioni di euro a 139.

