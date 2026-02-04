Contributi Inps per lavoratori domestici | al via aumento dal 2026 con nuove regole e dettagli sulle imposte

Dal 2026, i contributi Inps per i lavoratori domestici aumentano. Le famiglie che assumono badanti e colf dovranno prepararsi a nuove regole e a pagare di più. Il cambiamento arriverà tra due anni, ma già si parla di dettagli sulle imposte e di come si modificaranno le modalità di pagamento. Molti si chiedono cosa cambierà concretamente e come si adatteranno le famiglie a questa novità.

Il 2026 segnerà un cambio di passo per migliaia di famiglie italiane che si affidano a badanti e colf per gestire la cura degli anziani, la pulizia della casa o il supporto quotidiano. A partire dal primo gennaio, i contributi previdenziali che i datori di lavoro devono versare all'Inps per i loro lavoratori domestici saliranno del 1,4%, un aggiornamento ufficialmente comunicato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con la circolare numero nove del 3 febbraio. L'incremento non è un'improvvisazione: è il frutto di un meccanismo automatico legato all'inflazione, precisamente al tasso di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat.

