Conte sulle comunicazioni con Putin | Nessun contatto diretto né cancellato né attivato

Durante la trascussione su La7, Giuseppe Conte ha risposto senza giri di parole sulla sua comunicazione con Vladimir Putin. Ha spiegato che al momento non ci sono né contatti diretti né cancellazioni, e che non ha mai attivato né ricevuto chiamate dal presidente russo. La risposta del ex premier arriva in un momento di grande attenzione internazionale sulla guerra in Ucraina e sulla possibilità di dialogo tra i leader. La discussione ha acceso un dibattito tra gli spettatori, mentre la domanda di Parenzo rimane senza risposta diretta.

Il 4 febbraio 2026, alle 15.09, in una delle puntate più seguite di *L'aria che tira* su La7, il silenzio si è fatto pesante nell'aula del programma quando David Parenzo ha posto una domanda apparentemente banale ma carica di implicazioni storiche: «Ha ancora il numero di Putin sul telefono?». La risposta di Giuseppe Conte, leader del M5S, non è stata una semplice negazione. È stata una dichiarazione di distanza strategica, un gesto simbolico che racchiude in sé la complessa geografia della politica estera italiana in un momento di profonda instabilità internazionale. Conte, seduto al centro del palco con il suo sguardo calmo ma fisso, ha risposto con un tono che non lasciava spazio a interpretazioni: «Non rispondo, grazie.

