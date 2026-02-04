Durante un’intervista, Giuseppe Conte si è trovato in difficoltà quando gli hanno chiesto se avesse ancora il numero di Putin. Il leader ha risposto senza esitazioni, confermando di averlo, ma senza entrare nel dettaglio. La sua reazione ha fatto pensare a qualcosa di più di una semplice risposta, lasciando spazio a supposizioni su eventuali contatti o incontri segreti tra i due.

La domanda lo ha colto alla sprovvista e lo ha imbarazzato al punto di far immaginare scenari segreti. “Ha ancora il numero di Putin sul telefono?”, ha chiesto il giornalista David Parenzo a Giuseppe Conte, leader del M5S, nel bel mezzo della sua intervista a L’aria che tira, su La7. Conte ha esibito un sorrisino, poi ha confessato. “Da quando sono più presidente del Consiglio non ho più parlato né con Putin, né con nessun altro, né con Trump. Rispetto prima Draghi e poi Giorgia Meloni, tocca a loro fare la politica estera”. Il tema, però, non è banale: c’ è la Russia di mezzo e il no del M5S all’invio di aiuti militari all’Ucrain a. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Conte incastrato da una domanda su Putin confessa ma non spiega: “Sì, ho il suo numero…”

Yildiz sta diventando un elemento chiave per la Juventus, dimostrando un impatto determinante in campo.

