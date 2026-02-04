confindustria chiede aiuto alle istituzioni per il turismo dopo il ciclone harry

Mercoledì 4 febbraio 2026, Confindustria Catania lancia un appello al governo e alla Regione Siciliana. Chiede interventi urgenti per sostenere il settore turistico, duramente colpito dal ciclone Harry. La crisi si fa sentire: alberghi vuoti, strutture danneggiate e poche prenotazioni. La regione ha bisogno di aiuti concreti per ripartire e riaccendere l’economia turistica.

**Un appello urgente al governo e alla Regione Siciliana: Confindustria Catania chiede aiuto per il turismo dopo il ciclone Harry** Mercoledì 4 febbraio 2026, nel cuore dell’estate in arrivo, il turismo della Sicilia è in crisi. Il ciclone Harry, passato ormai da poco su Catania, ha lasciato un segno indelebile sul settore, con danni ingenti a strutture e imprese balneari. A lanciare un appello netto alle istituzioni è Cristina Busi, presidente di Confindustria Catania. La sua lettera, inviata al presidente della Regione Siciliana, all’assessore regionale al Turismo e al sindaco di Catania, punta a ottenere un aiuto immediato per permettere alle aziende turistiche di sopravvivere alla crisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

