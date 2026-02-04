Confagricoltura Latina celebra 70 anni con celebrazioni internazionali a Berlino

Confagricoltura Latina ha iniziato i festeggiamenti per i suoi 70 anni a Berlino, durante la fiera Fruit Logistica. Centinaia di operatori del settore sono arrivati per partecipare a incontri e scambi di idee, in un’occasione che mette in mostra la forza dell’agricoltura locale. La presenza internazionale sottolinea quanto questa realtà sia radicata e aperta al mondo. La giornata si è svolta tra momenti di confronto e celebrazioni, con l’obiettivo di rafforzare i legami e guardare avanti.

Confagricoltura Latina ha ufficialmente cominciato a celebrare il suo 70º anniversario con un evento internazionale a Berlino, nella cornice della Fruit Logistica, il principale evento mondiale dedicato all'ortofrutticolo. La presentazione del logo del settantesimo compleanno è stata realizzata mercoledì 4 febbraio 2026, a pochi giorni di distanza dalla data ufficiale della celebrazione, in un momento istituzionale che vede protagonisti del settore agricolo italiano e internazionale. Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha partecipato alla cerimonia insieme al vice presidente di Confagricoltura Latina, Stefano Maria Boschetto, al direttore Mauro D'Arcangeli, al vice direttore Daniela Salvador e al presidente di Anga Latina, Mattia Santoro Cayro.

