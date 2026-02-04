Condizioni precarie nelle scuole | chiesto intervento urgente per sicurezza e benessere degli studenti

Gli studenti dell’istituto alberghiero Federico II a Siracusa hanno vissuto un’altra giornata difficile. In una delle aule, il freddo era insopportabile: il termometro segnava meno 3 gradi e l’aria gelida si percepiva ad ogni lezione. La scuola ha chiesto subito interventi urgenti per risolvere i problemi di sicurezza e garantire un ambiente più decente ai ragazzi, che ormai convivono con condizioni che mettono in pericolo la loro salute.

A Siracusa, in una delle aule dell'istituto alberghiero Federico II, gli studenti hanno dovuto affrontare le lezioni con il fiato che si trasformava in vapore, mentre il termometro segnava meno 3 gradi. Non si tratta di un racconto di fantasia, ma di una realtà che si ripete ogni giorno in decine di scuole della Sicilia. A rivelarla, con tono incalzante, è stato ieri il deputato del M5S Carlo Gilistro, che ha fatto irruzione nella sala d'Assemblea di Palermo con in mano un documento ufficiale: l'esposto presentato alla Procura di Siracusa, che denuncia la caduta di intonaco dall'ingresso scolastico, avvenuta lo scorso ottobre.

