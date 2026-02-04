Questa mattina, a Biella, il termometro segna solo 3 gradi e l’aria si sente fredda già dall’alba. La neve è prevista in quota, ma il freddo intenso si fa sentire nelle strade e tra i tetti del centro storico. La città si prepara a un’altra giornata di gelo, con le temperature che non si alzano molto durante il giorno.

Il cielo di Biella si sveglia con un’aria di ghiaccio che si addensa tra i tetti di pietra del centro storico, mentre il termometro segna appena 3 gradi al primo sole del 5 febbraio 2026. Il mattino, in tutta la provincia, è un’esplosione di silenzio e luce: cieli tersi, sguardi rivolti al cielo come se il sole fosse un dono tardivo, e un’atmosfera che sembra ancora sospesa tra l’inverno e la primavera che non arriva. A Biella, le strade di via Roma e piazza Cavour sono deserte, tranne per qualche passeggiatore in giacca pesante che si affretta verso il bar del paese, dove il caffè è ancora caldo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Condizioni atmosferiche a Biella il 5 febbraio 2026: freddo intenso con neve prevista in quota

L'Italia si prepara all'arrivo della prima perturbazione della stagione, con l'ingresso della Befana e un calo delle temperature.

