Concorso infanzia e primaria PNRR3 prova orale Le convocazioni

Con le prime convocazioni per la prova orale del concorso infanzia e primaria PNRR3, i candidati ammessi stanno ricevendo le comunicazioni ufficiali. La convocazione arriva a chi ha raggiunto il voto minimo e rientra nel gruppo degli ammessi. Molti si preparano ora a sostenere l’esame, mentre altri aspettano ancora la loro chiamata.

CONCORSO DOCENTI PNRR3 INFANZIA E PRIMARIA: COME È STRUTTURATA LA PROVA ORALE

