Con la Juve è finita male | UFFICIALE ceduto in Arabia

La Juventus ha ufficializzato il trasferimento di uno dei suoi giocatori in Arabia Saudita. L’operazione si è conclusa definitivamente, lasciando i tifosi delusi e sorpresi. Dopo settimane di trattative, il giocatore ha deciso di lasciare Torino per una nuova avventura, segnando un capitolo complicato per il club bianconero.

L’operazione si è chiusa a titolo definitivo Con la Juve è finita male, anzi malissimo. L’operazione era stata chiusa, tutto praticamente fatto sia con il club che con l’entourage. Non però con il calciatore, che ha tentennato fino a dare una risposta negativa: no al trasferimento a Torino. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Youssef En-Nesyri ha sostanzialmente rifiutato i bianconeri non convinto dalla formula, un prestito con diritto di riscatto. Voleva un titolo definitivo oppure un obbligo, poiché non intenzionato a correre il rischio di ricambiare subito maglia fra qualche mese, peggio ancora di far ritorno a Istanbul. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

