con la carabina attesa agli instabili di assisi

Arriva domani alle 21.15 al Piccolo Teatro degli Instabili, all’interno della stagione “Per un tempo rivelatore”, il pluripremiato spettacolo “ Con la carabina ” di Pauline Peyrade, Premio Ubu 2022 a Licia Lanera per la miglior regia e vincitore anche come miglior testo stranieroscrittura drammaturgica. Lo spettacolo, pensato per luoghi piccoli dove la distanza del pubblico dallo spazio scenico è minima, racconta una storia di violenza continuamente divisa tra passato e presente i cui protagonisti sono Danilo Giuva ed Ermelinda Nasuto (nella foto). Una ruota infernale in cui non ci sono vincitori ma solo lo specchio di una società che ha fallito clamorosamente: una bambina anni che un tribunale francese ha riconosciuto consenziente alla violenza subita da un amico del fratello maggiore, decide, diventata donna, di farsi giustizia da sola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

