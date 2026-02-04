Con il martelletto del bus colpisce la rivale in amore violenza choc tra ragazzine minorenni

Una ragazzina di 15 anni ha colpito un’amica con un martelletto usato sui bus per rompere i vetri in emergenza. L’aggressione è avvenuta ieri pomeriggio, davanti a scuola, e ha lasciato tutti senza parole. La vittima è rimasta ferita, ma non grave. La polizia sta indagando e le due ragazze sono state portate in commissariato.

Pontedera, 4 febbraio 2026 – Una ragazza ha colpito una coetanea con un martelletto in dotazione ai pullman di linea per spaccare i vetri in caso di incendio o incidente. La ferita ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso. Le sue condizioni non sono preoccupanti ed è stata dimessa dopo gli accertamenti. E’ successo ieri mattina a Pontedera, nella zona della fermata del piazzale dello stadio. Le due ragazze, entrambe minorenni, avrebbero litigato per un ragazzo. Sul grave episodio stanno effettuando indagini e accertamenti gli agenti del commissariato di polizia e proprio per la delicatezza del caso, l’età delle due giovanissime e la ricostruzione ancora in corso di quanto accaduto, non sono state fornite notizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

