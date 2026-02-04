La scena musicale americana si affronta con una scelta forte ai Grammy 2026. Kendrick Lamar e Bad Bunny si sono portati a casa le categorie più importanti, dimostrando che il sistema cerca di rinnovarsi e di mantenere il suo peso nel mondo della musica. La vittoria di due artisti così diversi tra loro segna un segnale chiaro: gli Stati Uniti vogliono ancora mostrare di essere al centro del panorama globale.

Assegnando i premi a Kendrick Lamar e a Bad Bunny, il sistema musicale americano premia i suoi polemici accusatori. Entrambi odiano l’Ice, ma alla fine sono miliardari che criticano il sistema che li ha resi tali I pieni poteri dell'Ice sono davvero pieni poteri? Falsità a confronto Springsteen scrive l'inno della resistenza a Trump. A partire da Minneapolis La notizia che Kendrick Lamar e Bad Bunny abbiano cannibalizzato le categorie principali dei Grammy Awards 2026 è l’estrema unzione che il sistema musicale americano somministra a se stesso: premia i suoi polemici accusatori per dimostrare al mondo di avere ancora una coscienza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Con i Grammy l’America vuole dimostrare di avere ancora una coscienza

Approfondimenti su Grammy Awards

Il 7 gennaio 1978, un attacco armato colpisce la sede del Movimento Sociale Italiano in via Acca Larenzia, a Roma.

Di seguito, riportiamo il discorso del premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, in cui esprime la necessità di una presa di coscienza collettiva contro le politiche di influenza degli Stati Uniti in America Latina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Grammy Awards

Argomenti discussi: Grammy Awards 2026, album dell'anno a Bad Bunny, di Billie Eilish la canzone. I vincitori; Tutti i vincitori dei Grammy Awards 2026, lista aggiornata in tempo reale; Grammy 2026: i migliori look dalla notte più importante della musica; I Grammy anti Ice e Trump. I vincitori: Bad Bunny fa la storia, miglior canzone a Billie Eilish.

Grammy Awards 2026 con il trionfo di Lady Gaga, Bad Bunny, Kendrick Lamar e Billie Eilish: tutti i vincitoriLady Gaga vince con Mayhem, Bad Bunny miglior album dell'anno, Kendrick Lamar batte il record di Jay-Z. Tutti i vincitori ... ilfattoquotidiano.it

Chappell Roan ai Grammy con vestito sorretto da anelli ai capezzoliAi Grammy 2026 Chappell Roan sfoggia un abito bordeaux trasparente sostenuto da piercing ai capezzoli, arricchito da tatuaggi e gioielli firmati da un noto brand. 105.net

Ai Grammy, Bad Bunny usa la sua voce per dire una cosa semplice, chiara, radicale: i diritti umani non sono negoziabili. "Non siamo selvaggi. Non odiamo, rispondiamo con l'amore" In un’America segnata dalla violenza di Stato perpetrata dall’ICE, queste par - facebook.com facebook

Quello che non è accaduto ai Golden Globe, è avvenuto nella notte dei Grammy. Il mondo della musica ha lanciato il suo messaggio all’America: “Nessuno è illegale in una terra rubata” e “ICE fuori”. Gli Oscar americani della musica, a differenza della notte de x.com