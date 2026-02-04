Con grande impegno ridotti i tempi al civile

Al Tribunale di Lucca, il settore civile fa i conti con una ripresa dei nuovi procedimenti. Dopo un anno in cui i numeri erano in calo, ora si registra un aumento significativo. Nel 2024 erano stati 1122, quest’anno sono saliti a 1591, segnando un aumento del 41%. I tempi ai processi civili sono stati ridotti, e questo aiuta a gestire meglio il flusso di cause che torna a crescere.

Al settore civile del Tribunale di Lucca la situazione è piuttosto variegata. Dopo un periodo di costante calo, nell'ultimo anno si è infatti registrato un incremento dei nuovi procedimenti: si è passati dai 1122 del 2024 ai 1591 del 2025, con un aumento del 41%. Quelli definiti intanto sono passati da 1457 a 1689. Un fenomeno probabilmente legato a una maggiore litigiosità, ma anche agli effetti della riforma Cartabia che ora comprende nel calcolo anche i procedimenti semplificati. Da un punto di vista di gestione del processo civile, si fa sempre più frequente il ricorso all'udienza cosiddetta cartolare e a quella da remoto, modalità che consentono alle parti di non recarsi in Tribunale, nate al tempo del Covid.

