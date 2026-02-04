Comunicato Stampa | Monitoraggio attuazione programmazione sanitaria

La Quinta commissione consiliare di Venezia ha ascoltato l’assessore regionale Gino Gerosa sulla gestione della sanità pubblica. I membri hanno chiesto aggiornamenti sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sul rispetto delle scadenze previste. La riunione è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione e capire come si stanno muovendo le strutture sanitarie in città.

(Arv) Venezia, 4 febbraio 2026 La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, ha acquisito informazioni sul monitoraggio dell'attuazione della programmazione sanitaria prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal DM 23 maggio 2022, n. 77. Erano presenti, inoltre, i tecnici dell'Area regionale Sanità e Sociale, il dott. Antonio Maritati, della Direzione Programmazione Sanitaria - UO Cure Primarie, la dott. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Monitoraggio attuazione programmazione sanitaria Approfondimenti su Venezia Sanità Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; INIZIA A TANGERI DOMENICA 11 GENNAIO IL TOUR 2026 DI SUONO ITALIANO Il tour 2026 di Suono Italiano prenderà il via a Tangers domenica 11 gennaio, portando in scena una selezione rappresentativa della musica italiana. Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA; CIDIM; SABATO 24 GENNAIO A BANGKOK ARRIVA IL JAZZ DEL PIANISTA LUCA FILASTRO Sabato 24 gennaio a Bangkok, il pianista italiano Luca Filastro presenta il suo jazz, portando la musica italiana nel cuore della Thailandia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Venezia Sanità Argomenti discussi: Sicurezza degli edifici comunali al via un piano straordinario di monitoraggio dei solai / Comunicati / Novità / Homepage; PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - PALAZZO CHIGI * PNRR: LA CABINA DI REGIA VERIFICA LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISSIONE SALUTE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE; Consiglio Regionale d’Abruzzo. Asl Pescara, Sospiri al Pd: Ogni valutazione va letta alla luce del mutato quadro normativo. COMUNICATO STAMPA La CCB Catanzaro comunica che la partita di domani contro la Samnium Benevento valida per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di serie B femminile non si disputerà in quanto la società ospite ha comunicato agli - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.