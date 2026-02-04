Comune Genovese in campo con 2 liste ammonisce il centrodestra

Questa mattina il centrodestra genovese si è riunito, ma la riunione non è andata come previsto. Alla assemblea, organizzata per definire le strategie future, non erano presenti tutti i rappresentanti delle liste che sostengono il candidato di centrodestra. La mancanza di coinvolgimento ha sollevato critiche e sollecitazioni a rivedere i metodi di coordinamento, mentre si attende una risposta ufficiale dai leader della coalizione.

"Ancora una volta nel centrodestra si parte con il piede sbagliato. Alla riunione del tavolo cittadino della coalizione infatti non sono state coinvolte tutte le forze dello schieramento. Oltre ai partiti, ci sono anche movimenti insediati sul territorio, che possono dare un contributo concreto al rilancio del capoluogo e all'affermazione politica ed elettorale della coalizione, e non possono essere ignorati, né per distrazione né per convenienza". Ad affermarlo è Damiano Genovese, già consigliere comunale di Avellino e presidente di Eucratica. "Tra queste realtà – ha proseguito l'esponente politico – c'è anche il neonato movimento che mi onoro di rappresentare e che intende conquistare sul campo un ruolo da protagonista, mettendo a frutto esperienze e consenso raccolti in città negli scorsi anni, in diversi contesti.

