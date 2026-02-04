Comune di Bologna spiega carta Boost | come funziona la nuova proposta di mobilità integrata
Questa notte, il Comune di Bologna ha presentato ufficialmente la carta Boost, un nuovo sistema di mobilità integrata. Con questa carta, gli utenti potranno usare diversi mezzi pubblici e servizi senza dover comprare biglietti separati. La proposta mira a semplificare gli spostamenti in città e a rendere più facile la vita di chi si muove ogni giorno. La carta Boost sarà disponibile a partire da questa settimana, e il Comune spiega come funzionerà nel dettaglio.
**Bologna, 4 febbraio 2026 –** Nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, il comune di Bologna ha lanciato una nuova proposta di mobilità integrata, in grado di raccordare servizi e trasporti pubblici, con una carta unica per gli utenti: la **Boost**. La soluzione, presentata ufficialmente da **Giorgio Comaschi**, sindaco della città, insieme a **Danilo Masotti**, responsabile della mobilità urbana, è stata presentata in un video girato proprio nel cuore del traffico del tram in via Indipendenza, in pieno centro, a partire dalle ore 10.30 di martedì. Il video, che si è diffuso sui social media, mostra come la carta possa essere utilizzata per accedere a mezzi di trasporto pubblico, abbonamenti e anche per sostenere l’economia locale, all’interno di un sistema di integrazione tra servizi e servizio di trasporto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Bologna 4 febbraio2026
