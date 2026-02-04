Compagnucci si arrende nella semifinale dopo i successi convincenti nei primi turni

Tommaso Compagnucci si ferma in semifinale al torneo M15 di Naples, in Florida. Il tennista marchigiano, testa di serie numero 2, ha perso contro Duarte Vale dopo una partita lunga e combattuta. Dopo aver vinto i primi giochi, Compagnucci ha ceduto nel terzo set, che ha consegnato la vittoria al portoghese con il punteggio di 6-4, 3-6, 3-6. La sfida è durata più di due ore e mezza, chiudendo il cammino del tennista italiano nel torneo.

Si ferma in semifinale il cammino di Tommaso Compagnucci al torneo M15 di Naples in Florida. Il tennista marchigiano, testa di serie numero 2 del torneo, ha ceduto al portoghese Duarte Vale con il punteggio di 6-4, 3-6, 3-6 dopo una battaglia durata oltre due ore e mezza sul cemento. Il match è stato equilibrato dall'inizio alla fine. Compagnucci ha vinto in maniera convincente il primo set e mettendo subito in chiaro le proprie intenzioni. Nel secondo parziale però Vale ha reagito, strappando il set per 6-3. Nel terzo set nonostante una resistenza accanita, il marchigiano ha dovuto cedere 6-3, arrendendosi alla maggiore lucidità dell'avversario nei momenti chiave dell'incontro.

