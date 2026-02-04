Commissioni la stretta di Manfredi | si va verso l’accordo fuori AVS e Noi di Centro

Massimiliano Manfredi stringe i tempi e chiede ai partiti di accelerare sulla riforma delle commissioni. Con il calendario alla mano, invita a mettere da parte le polemiche e a trovare un’intesa. Intanto, si allontana l’ipotesi di includere AVS e Noi di Centro nell’accordo, che ora sembra più vicino. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per definire i dettagli.

Tempo di lettura: 2 minuti Massimiliano Manfredi tira per la giacca i partiti. E lo fa con il calendario. Domani. Subito. Senza alibi. La convocazione lampo delle commissioni consiliari non è solo un atto organizzativo. È una mossa politica. Di quelle che costringono tutti a scoprirsi. Perché insediare le commissioni significa una cosa sola: decidere chi comanda. E farlo ora. Il messaggio è chiaro. O la maggioranza trova un accordo sulla presidenza delle commissioni, oppure il clima collaborativo evocato nei comunicati resta carta. Elegante, ma carta. La partita vera è tutta nella spartizione. Ancora in ballo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

