Massimiliano Manfredi stringe i tempi e chiede ai partiti di accelerare sulla riforma delle commissioni. Con il calendario alla mano, invita a mettere da parte le polemiche e a trovare un’intesa. Intanto, si allontana l’ipotesi di includere AVS e Noi di Centro nell’accordo, che ora sembra più vicino. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per definire i dettagli.

Tempo di lettura: 2 minuti Massimiliano Manfredi tira per la giacca i partiti. E lo fa con il calendario. Domani. Subito. Senza alibi. La convocazione lampo delle commissioni consiliari non è solo un atto organizzativo. È una mossa politica. Di quelle che costringono tutti a scoprirsi. Perché insediare le commissioni significa una cosa sola: decidere chi comanda. E farlo ora. Il messaggio è chiaro. O la maggioranza trova un accordo sulla presidenza delle commissioni, oppure il clima collaborativo evocato nei comunicati resta carta. Elegante, ma carta. La partita vera è tutta nella spartizione. Ancora in ballo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Commissioni, la stretta di Manfredi: si va verso l’accordo, fuori AVS e Noi di Centro

Approfondimenti su Commissioni accordo

Le commissioni regionali sono state definite senza novità sostanziali, segnando la conclusione di una fase senza sorprese.

Oggi il Consiglio regionale si riunisce senza un accordo sulle presidenze, segnando un momento di incertezza politica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Commissioni accordo

Argomenti discussi: Stretta dopo Crans-Montana. Locali sorvegliati speciali. Sì a commissioni ad hoc; Affitti brevi, anche il Comune di Roma studia la stretta; Maturità 2026, si torna al latino: versione al classico, matematica allo scientifico. All’orale entra la storia, e cambiano regole e commissioni; Tir in via Lanificio: l’analisi delle commissioni tra errori formali e la preoccupazione per i TIR nel centro storico del paese.

Lamezia, focus Commissione consiliare Affari Generali su zona aeroporto: Stretta su abusivismo a tutela dei tassisti regolariLamezia Term - 'Oggi la Commissione Consiliare Permanente Affari Generali del Comune di Lamezia Terme, convocata e presieduta dal Consigliere Massimo Cristiano, con all’ordine del giorno l’audizione d ... lametino.it

Stretta sui giudici, l’UE avverte la Serbia: rischio di un significativo passo indietro nel percorso di adesioneIl Parlamento di Belgrado ha approvato un controverso pacchetto di modifiche all'ordinamento giudiziario proposto dal partito del presidente Vu?i?. La valutazione di Bruxelles: Processo frettoloso e ... eunews.it

Il capogruppo Mario Iacopino critica metodo e contenuti della nuova stretta: «Servono commissioni consiliari e un piano complessivo di mobilità e decoro urbano» Alessandro Canelli - facebook.com facebook

Stretta dell'Ue sui migranti: 'Centri per rimpatri e via all'uso dell'IA'. La nuova strategia della Commissione, anche hub polifunzionali lungo le rotte ow.ly/sARO106tS1h | #ANSAmed #ANSA x.com