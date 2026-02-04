comitato di via spartitoio petizione da 450 firme

Da sedici mesi i residenti di via Spartitoio chiedono un incontro al sindaco per parlare del futuro della zona, dopo la demolizione della passerella pedonale sul Raccordo di Pistoia. Finora, le richieste sono rimaste senza risposta, anche con il cambio di amministrazione comunale. Intanto, hanno raccolto 450 firme con una petizione, sperando di ottenere finalmente un confronto concreto.

Da ormai sedici mesi i cittadini di via Spartitoio hanno richiesto un incontro al sindaco, che nel frattempo è anche cambiato, per poter conoscere le prospettive di sviluppo della zona dopo la demolizione della passerella pedonale che permetteva di superare il Raccordo di Pistoia ma, fino ad oggi, tutto è rimasto lettera morta. Per questo motivo, ad inizio settimana, è stata depositata in Comune una petizione che vede la presenza di ben 450 firme per chiedere un’accelerata sull’argomento e, soprattutto, arrivare ad una soluzione che possa togliere dall’ isolamento un nutrito gruppo di famiglie che si trovano costretti a prendere obbligatoriamente la propria auto per qualsiasi tipo di spostamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Pistoia, i residenti di via dello Spartitoio hanno avviato una petizione per segnalare le difficoltà di collegamento ciclopedonale nel secondo tratto della strada.

