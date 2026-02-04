Come sta la donna accoltellata un mese fa dal marito

Una donna di 31 anni, ferita dal marito un mese fa a Muggiò, si trova ancora in ospedale. È in terapia intensiva, ma è sveglia e risponde alle cure. La polizia ha già arrestato Sergio Laganà, sospettato di averla aggredita nella loro casa. La situazione resta seria, ma almeno la donna mostra segni di miglioramento.

Il fatto è accaduto il 13 gennaio a Muggiò. La donna era arrivata in condizioni disperate al pronto soccorso, l'uomo era stato arrestato per femminicidio “È ricoverata in Terapia intensiva, è sveglia e collaborante”. Ecco il bollettino arrivato dall’Irccs San Gerardo con gli aggiornamenti in merito alle condizioni della donna di 31 anni che lo scorso 13 gennaio era stata accoltellata dal marito Sergio Laganà nella casa di Muggiò. La donna – che adesso è in condizioni stabili, anche se la prognosi resta riservata – era giunta al pronto soccorso del nosocomio monzese in fin di vita. Il marito l’aveva accoltellata: ferite molto gravi che avevano reso necessario, una volta giunta al pronto soccorso dell’ospedale di via Pergolesi, anche trasfusioni di sangue.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Una donna è stata gravemente ferita da un coltello durante una lite con il marito a Capriolo, in provincia di Brescia.

A Muggiò, una donna è stata ferita con un coltello dal marito durante una lite domestica avvenuta nel tardo pomeriggio di martedì 13 gennaio.

