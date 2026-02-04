Come ricaricare la carta Boost per i bus a Bologna | le informazioni utili e il video con Comaschi e Masotti

Il Comune di Bologna ha iniziato a consegnare le nuove buste con la carta Boost alle famiglie della città. Si tratta di una tessera digitale ricaricabile, pensata per rendere più semplice l’uso dei bus. Giorgio Comaschi e Danilo Masotti hanno pubblicato un video ironico per spiegare come funziona la ricarica. La distribuzione coinvolge circa 200mila famiglie, che ora devono solo scaricare l’app e seguire le istruzioni per usare la carta.

Bologna, 4 febbraio 2026 - “Arriva la busta con il Boost”: in un video ironico Giorgio Comaschi e Danilo Masotti raccontano la nuova carta digitale ricaricabile per viaggiare in bus inviata in questi giorni dal Comune alle 200mila famiglie della città. In tanti infatti si stanno chiedendo come funziona e come si ricarica. Vediamo nel dettaglio le informazioni utili per capire il funzionamenti della nuova carta Boost. Tredici Pietro verso Sanremo, di cosa parla la canzone del figlio di Gianni Morandi. “La vita è tutta lì, nel percorso”. Cosa è la carta Boost Boost è il nome della nuova tessera ricaricabile destinata a entrare nelle abitudini quotidiane di migliaia di cittadini che utilizzano del trasporto pubblico locale di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Comune di Bologna ha iniziato a consegnare le nuove buste con la carta Boost a circa 200mila famiglie.

Bologna, 30 gennaio 2026 — Arriva direttamente a casa dei cittadini, senza costi aggiuntivi, la nuova carta Boost di Tper.

