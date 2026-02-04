Come godersi i giorni delle Olimpiadi invernali al meglio tra un evento una degustazione e una gita fuoriporta

Mentre si avvicinano i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano e Cortina, gli organizzatori si preparano a un evento che durerà quasi un mese. In queste settimane, i protagonisti stanno preparando le ultime cose per accogliere atleti e visitatori. Chi vuole vivere al meglio questa grande festa può godersi le tante occasioni che ci saranno, tra eventi sportivi, occasioni di degustazione e gite nelle zone più belle delle due città. È il momento di pianificare, perché il conto alla rovescia è ormai iniziato.

S edici sport, diciotto giorni e due città. I XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono in partenza. Si inizia il 4 febbraio con le prime gare, dopo due giorni la cerimonia di apertura (il 62) e poi si continuerà fino al 22. Un appuntamento tanto atteso che prevede un coinvolgimento fatto di tanto sport ma non solo. A Milano, Cortina e nelle tante località coinvolte fioriscono eventi, incontri, talk, gite. C'è di tutto di più, basta scegliere, prenotare e godersi uno dei momenti a livello mondiale più inclusivi e festosi. A partire dai main partner delle Olimpiadi di Milano Cortina che hanno tutti creato luoghi ed eventi speciali per celebrare questo grandioso momento di sport.

